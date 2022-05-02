Nişanlı çift evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

İzmir'in Dikili ilçesinde, Damla Akyıldız (37) ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı (49), kısa süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra yaşamına verdiği üzerinde duruyor.

DHA
02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:18
Nişanlı çift evde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
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İzmir'de nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız (37) ile Mustafa Burçin Akı'dan (49) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çiftin son olarak Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde kısa süre önce kiraladıkları daireye gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri dün akşam çilingir yardımıyla eve girdi. Akyıldız ile Akı kanlar içinde yerde yatarken bulundu.

Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın, Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir dikili

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