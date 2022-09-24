'Nitelikli cinsel saldırı' davası: Ev gösterme bahanesiyle getirdi!

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:07

Eskişehir’de yaşanan olayla ilgili iddianame, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Aralık 2021 tarihinde hazırlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü de davaya müdahil oldu. Sanık N.Ü., “nitelikli cinsel saldırı” ile suçlandı.