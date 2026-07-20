Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Görüşmenin yarın saat 16.00'de TBMM'de olacağı öğrenildi.

İki ismin gündeminin süreç kapsamında çıkarılması beklenilen "çerçeve yasa" olması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında "Çerçeve Yasa"nın temmuz ayına kadar TBMM'ye gelmesi bekleniyordu.

Bunun için geçen hafta İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.