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Numan Kurtulmuş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü: Gündem 'çerçeve yasa'

Numan Kurtulmuş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü: Gündem 'çerçeve yasa'

22.07.2026 14:58:00
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AA
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Numan Kurtulmuş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü: Gündem 'çerçeve yasa'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece yönelik "çerçeve yasa" ile ilgili siyasi parti turu kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'de ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili dün başladığı siyasi parti turuna bugün de devam ediyor.

Kurtulmuş, saat 13.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş'u Grup Başkanlığı'na gelişinde koridordaki asansörde İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez karşıladı ve Dervişoğlu'nun makamına kadar eşlik etti.

Kurtulmuş ile Dervişoğlu'nun görüşmesi 45 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ile Turhan Çömez de yer aldı. Müsavat Dervişoğlu görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş'u asansöre kadar uğurladı. 

DERVİŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Müsavat Dervişoğlu, görüşmenen ardından açıklama yaparak, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "uygun olmayan zeminlerde" önemli kararlar alındığını savundu.

Dervişoğlu, "Ziyaret edilen bazı siyasi partilerin konunun içeriğiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduğuna inanıyorum ama bazı gerçeklerin de bizim konumumuzdaki siyasi partilerden saklandığı düşüncesine sahibim. Dolayısıyla milletin beklentisinin hilafına kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıkların tarafımızdan doğrudan kabulü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç doğrultusunda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulması aşamasından itibaren karşı oldukları şartların devam ettiğini belirten Dervişoğlu, görüşmede "Bu yasa taslağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir terör örgütünün karşısında diz çökmüş duruma getirilebileceği ya da öyle algılanabileceği düşüncesini ifade ettik" dedi.

Görüşmede, süreçle ilgili yasal düzenlemelerin Meclis'e gelmesiyle ilgili bir tarih verilip verilmediğinin sorulması üzerine Dervişoğlu, "Bir aciliyet olduğunu, bir acele davranış olduğunu gözlemledim ama herhangi bir takvim verilmedi. Arzulanan, Meclis tatile girmeden bunun gerçekleşmesidir diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #Numan Kurtulmuş #Müsavat Dervişoğlu

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