Numan Kurtulmuş'tan 'Çerçeve Yasa' turu: Bahçeli'yi ziyaret etti, Kılıçdaroğlu görüşmesi saat 16'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında ele alınan "Çerçeve Yasa"ya ilişkin Meclis'te siyasi parti liderleri ile görüşüyor.

Kurtulmuş'un bu kapsamda ilk ziyareti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Kurtulmuş'un Bahçeli ziyareti yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama olmadı.

📌 Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü. pic.twitter.com/dddxJ2dL7A — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 21, 2026

KILIÇDAROĞLU'YLA DA GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş, Bahçeli'nin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ı DEM Parti Grubu'nda ziyaret edecek.

Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu ile makamında görüştükten sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16.00'da Mermerli Salon'da bir araya gelecek.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş'un herhangi bir açıklama yapmayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İktidarın "Terörsüz Türkiye" ismi ile yürüttüğü süreç kapsamında "Çerçeve Yasa" hazırlıklarının temmuz ayına kadar tamamlanması ve TBMM'ye gelmesi bekleniyordu.

Bunun için geçen hafta DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

Bu görüşmenin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün (20 Temmuz) bir görüşme gerçekleştirmişti.