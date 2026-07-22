Numan Kurtulmuş: 'Devlet aklı ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan 6 siyasi partinin genel başkanları ve grup temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, geçen yıl 5 Ağustos’ta başlatılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının, geniş kesimlerin katılımıyla hazırlanan müşterek bir raporla sonuçlandığını hatırlattı.

Bu raporun gelecek süreç için bir "yol haritası" niteliği taşıdığını ifade eden Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ilan etmesiyle yeni bir evreye geçildiğini kaydetti.

Kurtulmuş, süreç kapsamında "çerçeve yasa" olarak anılan yasal düzenleme ilişkin ise, "Ümit ve arzu ederiz ki; Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar" dedi.

"SÜRECİN TAŞIYICISI MECLİS’TİR"

Kurtulmuş, şunları kaydetti;

"İki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sürdürdüğümüz, Meclis’te grubu bulunan altı siyasi partinin başkanları ve grup temsilcileriyle yaptığımız görüşmeleri, istişareleri değerlendirmek ve içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşmak bakımından bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle şunu söylemek isterim ki; Türkiye fevkalade önemli bir tarihi süreçten geçiyor. Ve geçtiğimiz sene 5 Ağustos tarihinde burada, yine bu binada başladığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları; 21 uzun toplantı, Türkiye toplumunun farklı kesimlerinden yüzlerce insanın dinlendiği istişareler, müzakereler sonucunda fevkalade önemli bir müşterek rapor hazırladı.

"RAPOR REHBER NİTELİĞİ TAŞIDI"

Bu rapor, esasında bundan sonraki süreçte bizim için bir yol haritası, bir rehber niteliği taşıdı. Orada partilerimizin, katılan partilerimizin tamamının ittifakıyla bir rapor oluştu ve Türkiye için bir yol haritası oldu. Şunu ifade etmek isterim ki; terör örgütünün silahları bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış oldu. Bu süreçte Meclis’teki bu komisyonun çalışmaları fevkalade değerli ve önemliydi.

Ayrıca dünyadaki bütün çatışma çözümlerine de baktığımız zaman, son derece nitelikli ve son derece farklı bir çalışma oldu. Bu çalışmada bir üçüncü göze yer yoktu. Çünkü bütün siyasi partiler, millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de sürecin taşıyıcısı oldular. Ayrıca burada böylesine fevkalade önemli bir ortak metnin çıkarılmış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü göstermesi, demokratik fonksiyonunu ortaya koyması bakımından son derece önemli ve değerli.

"ORTAK BİR NOKTAYA DOĞRU GELİNDİ"

Bu büyük demokratik atılımın arkasından, özellikle bölgedeki gelişmelerin Türkiye lehine de bir süreci oluşturduğunu biliyoruz. 27 Nisan’da ortaya konulan silahsız bir döneme girilme iradesinin defaatle tekrarlanması sonucunda komisyon çalışmalarının da başarıyla nihayete ermesi sonucunda ortak bir noktaya doğru gelindi. Bundan sonraki süreçte; artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye’de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.

Bu sürecin tabii ki doğal bir sonucu olarak karşımızdadır. Bu çerçevede de yine bütün sorumluluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin üzerindedir. İsteriz ki; nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin. Bunun için bu ziyarette en temel amacımız budur; böyle bir ortak anlayışın gündeme getirilmesini temin etmektir.

"GENEL AF NİTELİĞİ TAŞIMAYACAK"

Şunu öncelikle ifade etmek isterim ki; raporumuzun altıncı bölümünde yer alan örgütün, münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin, yasal düzenlemelere ilişkin ana çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Yani örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma bu yasanın içinde mutlaka olmalıdır. Ve bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.

"HEDEF MECLİS TATİLİNE KADAR YASALAŞMASI"

Mühim olan mesele, özellikle bu yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakarak ülkeye gelmesini sağlamak ya da örgüt mensuplarının artık bir şekilde örgütsel faaliyetlerini sonlandırmasını sağlamak için bu yasanın yol açıcı, kapsayıcı bir şekilde gündeme getirilmesi gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde; aşağı yukarı ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor.

Bundan sonraki süreçte, çok kısa bir süre içerisinde partilerin grup başkanları, grup başkanvekilleri kendi aralarında bu yasanın detayıyla ilgili çalışmaları sürdürecekler ve belli bir noktaya getirecekler. Belki ondan sonraki süreçte bütün partilerden temsilcilerle birlikte müşterek bir çalışma gündeme getirilecek. Ümit ve arzu ederiz ki; Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir dönemin de kapılarını ardına kadar açar."

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞERLİ KATKILARI OLDU"

Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin, "Özgür Özel ile bir görüşmeniz olur mu? Olursa da Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında mı olur?" sorusuna ise şu yanıtı:

"Bu yasa bütün mecliste bulunan arkadaşlarımızın ortak çabasıyla çıkacak. Bu komisyonda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da çok fevkalade güçlü bir destek verdiler, tartışmaların her aşamasında bulundular. Ve bu süreçte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel'in de, grup başkanvekili Sayın Murat Emir'in de fevkalade değerli katkıları oldu. Tabii ki bu kadar katkıda bulunan bir grubun, eğer yeni bir parti kurarlarsa onların da bu sürece ilişkin görüşlerini almak meclis başkanı olarak vazifemdir diye düşünürüm."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Türkiye, artık 'güçlü, büyük Türkiye' istikametinde yürüme kararlılığını bu çalışmalarla birlikte bir devlet politikası olarak da ortaya koymuştur. Yolumuz, istikametimiz bellidir, artık hiçbir terör örgütünün Türkiye için tehlike, tehdit olmayacağı bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Niyet de bellidir. Bu niyeti de bütün siyasi partilerimiz şimdiye kadarki süreçte ortaya koymuştur. Tabii ki partiler arasında farklı siyasi kanaatler, teklifler vardır ve olacaktır. Bu, kaçınılmazdır. Bence burada unutmamamız gereken, niyetin ve istikametin sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Çünkü 'bu yasayı hazırladık, her şey bitti' değil, bu yeni süreçle birlikte önümüze gelecek olan meseleleri de devlet aklı ve millet vicdanıyla çözebilme başarısını ortaya koymamız lazım. Türkiye, bunu yapacak güçtedir, bunu yapacak iktidara sahiptir ve Allah'ın izniyle bu istikamette yürüyecektir."