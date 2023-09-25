Nur Gökbulut'un “Doğal Koruma” isimli dev örümcek ağı enstelasyonları ODTÜ’de

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:12

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:29

Nur Gökbulut daha önce ODTÜ kampüsünde Uluslararası "Sanat ve Çevre" Sempozyumunda Prof. Dr. Jale Erzen'in küratörlüğünde üç örümcek ağı sergilenmişti, bu kez ağlar Murat Akın'ın küratörlüğündeki Başlangıç Sergisi kapsamında izleyiciyle buluşuyor.

İklim değişiklikleri ve küresel ısınma nedeniyle doğanın tahribatından, rant uğruna yüzyıllar içinde oluşmuş ormanlarını katleden, ağaçlarını koruyamayan bir toplum haline gelen, giderek doğaya ve kendine yabancılaşan yaklaşımlara bir eleştiri niteliği taşıyan ve öğrenciler için inşa edilen bu mekân için özel olarak tasarlanmış "Doğal Koruma" adlı örümcek ağı enstelasyonu, aynı zamanda betonlaşmaya ve duyarsızlaşmaya karşı verilen sanatsal bir tepki olarak değerlendirilebilir. Nur Gökbulut ağlar serisine bu kez dantel motifi ekleyerek doğa karşı insani bir hassasiyete vurgu yaparken "Bilim ve Teknolojiyi insan yararına geliştiren, sanata her zaman çok yakın duran ODTÜ'nün, zekî, bilinçli ve duyarlı öğrencilerinin kendilerini ve doğayı koruma iradelerine gönderme yapmaktadır.

20 Ekim’e kadar devam edecek olan Başlangıç Sergi’nde gün ışığının farklı yansımalarıyla izlenen örümcek ağları enstelasyonuna Nur Gökbulut 29 Ekim’de karanlığa da izini bırakacak yeni bir eser daha ekleyerek Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na atıfta bulunacak.

Sanatçının çalışmaları ODTÜ yeni öğrenci merkezi METU ConnectED’da izlenebilir.