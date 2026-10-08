Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve belediye meclisi üyeleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Peki, Nuri Tekin kimdir? Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin neden istifa etti?

NURİ TEKİN KİMDİR?

1967 yılında Alaplı’da doğan Nuri Tekin, ilk, orta ve lise öğrenimini Alaplı’da tamamladı. 1994 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alaplı Gençlik Kollarında siyasi hayatına başladı. Tekin, CHP Alaplı İlçe Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev aldı.

İki dönem CHP Alaplı İlçe Başkanlığı yapan Tekin, iki dönem Belediye Meclis üyeliği görevinde bulundu. Bunun yanı sıra iki dönem Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünde de görev aldı.

Ticaretle de uğraşan Tekin, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkan adayı oldu. Yapılan seçimler sonucunda Alaplı halkının oylarıyla Belediye Başkanı seçildi. Beş yıl boyunca ilçede birçok projeye imza attı.

Tekin, 2019 Mart ayında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde rekor oyla yeniden Belediye Başkanı seçildi. Görev süresi boyunca ilçede önemli projeleri hayata geçirdi; altyapı ve üstyapı çalışmalarında çeşitli yeniliklere imza attı.

2024 yılı Mart ayında yapılan seçimlerde üçüncü kez üst üste seçilen Tekin, Alaplı tarihinde üç dönem üst üste seçim kazanan ilk Belediye Başkanı oldu ve ilçenin siyasi tarihine geçti.

NURİ TEKİN'İN ÖZEL HAYATI

Nuri Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

NURİ TEKİN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve belediye meclisi üyeleri, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Tekin, yaptığı açıklamada, 9 meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa ettiklerini ve yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, 9 belediye meclisi üyesiyle istifa sonrası yollarına bağımsız olarak devam edeceklerini belirterek, 2014'te halkın teveccühüyle seçildiği belediye başkanlığı görevini üç dönemdir gururla sürdürdüğünü ifade etti.

Tekin'in açıklaması şöyle:

"2014 yılında halkımızın teveccühüyle seçildiğim belediye başkanlığı görevini üç dönemdir gururla sürdürüyorum.

Siyasi hayatım boyunca halkımızın güvenine layık olmayı ve bana verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeyi esas aldım. Hiçbir ayrım yapmadan, Alaplı’mıza en iyi hizmeti sunmak için var gücümle çalıştım.

Siyasette bazı kararlar öfkeyle ya da kırgınlıkla değil, uzun uzun düşünülerek ve sorumluluk duygusuyla alınır. Partimizde son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu sürecin sonunda, 9 belediye meclis üyesi arkadaşım ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ediyoruz. Siyasi yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Üç dönem boyunca CHP çatısı altında omuz omuza mücadele ettiğim, bana inanan, desteğini ve emeğini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum.