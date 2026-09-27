O anlar kamerada: Böcek korkusuyla balkon duvarının üzerine çıktı, intihar girişimi sanılınca itfaiye çağrıldı

Olay; İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 4.katında yaşandı. Apartmanın 4.katında yaşayan kadın, ilaçlama yaptığı esnada balkonda böcek görerek korku içerisinde duvarın üzerine çıktı.

Kadının balkonda olduğunu görerek intihar ettiğini düşünenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İntihar vakası olarak ihbara çıkan ekipler, olay yerine gittiklerinde kadının böcekten korkarak balkonda mahsur kaldığını fark etti.

Kadın, itfaiye aracının merdiveniyle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, duvar üzerinde ölümle burun buruna gelen kadının korku dolu anları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyse kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.