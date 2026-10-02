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O anlar kamerada! Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

O anlar kamerada! Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

2.10.2026 09:14:00
Güncellenme:
DHA
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O anlar kamerada! Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden birinin kaldırımdaki yayaya ve park halindeki araca çarptığı kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi.

B.A. yönetimindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile yan sokaktan gelen M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpışmanın ardından savrulan otomobillerden biri, kaldırımda yürüyen K.C.’ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücülerinden B.A. ile araçtaki S.A., B.A. ve S.M., diğer otomobil sürücüsü M.A.Y. ve araçta bulunan O.B. ile yaya K.C. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1’i çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #eskişehir #kaza

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