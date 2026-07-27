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O anlar kamerada: Papağanı çaldılar

O anlar kamerada: Papağanı çaldılar

27.07.2026 00:56:00
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İHA
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O anlar kamerada: Papağanı çaldılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi, bir iş yerinin önünde kafeste bulunan papağanı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Olay, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı.

Diğer şüpheli ise papağanı kafesten alarak uzaklaştı.

Şüphelilerin papağanı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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