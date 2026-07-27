O anlar kamerada: Papağanı çaldılar

Olay, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kafesteki papağanı gören 2 şüpheliden biri iş yeri sahibini oyaladı.
Diğer şüpheli ise papağanı kafesten alarak uzaklaştı.
Şüphelilerin papağanı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişi, bir iş yerinin önünde kafeste bulunan papağanı çalarak kayıplara karıştı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 26, 2026
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdıhttps://t.co/YFpucFBt2A pic.twitter.com/tAJs1xsq96