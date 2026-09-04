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O anlar kamerada: Zifte yapışan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

O anlar kamerada: Zifte yapışan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

4.09.2026 16:42:00
Güncellenme:
DHA
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O anlar kamerada: Zifte yapışan yavru kediyi itfaiyeciler kurtardı

Ağır'da yola dökülen zifte yapışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Bir saatten fazla ziftin içerisinde kaldığı belirtilen yavru kediye ekipler, su ve yiyecek verdi.
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Olay Patnos ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi'nde meydana geldi. Yola dökülen zifte giren yavru kedi, yapışkan madde nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı.

Mahallelinin ihbarıyla Patnos Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma görevlisi Mehmet Kaya, ziftin içerisinde uzun süre kalan ve bitkin düşen kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Kedinin üzerindeki maddenin temizlenmesi ise 1 saatten fazla sürdü. Yapılan müdahalenin ardından hareket etmeye başlayan yavru kediye ekipler, su ve yiyecek verdi.

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