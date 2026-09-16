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O anların görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin öldüğü dövizcideki silahlı saldırıda 12 gözaltı

O anların görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin öldüğü dövizcideki silahlı saldırıda 12 gözaltı

16.09.2026 12:35:00
Güncellenme:
DHA
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O anların görüntüleri ortaya çıktı! 2 kişinin öldüğü dövizcideki silahlı saldırıda 12 gözaltı

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının ardından dövizcideki 4 şüphelinin pencereden atlayarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda dün saat 13.00 sıralarında; büronun sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

4 KİŞİ PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı sonrası 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı.

Ekipler, çalışmaların devamında 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

İlgili Konular: #döviz #silahlı saldırı