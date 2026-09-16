O görüntüler çok tartışılmıştı: Rojin Kabaiş'in amcasından 'Bilal Erdoğan' açıklaması

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in, Diyarbakır ziyareti sırasında Bilal Erdoğan’a kızının fotoğrafını gösterdiği ve Bilal Erdoğan'ın arkasını dönüp gittiği anlar, sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve yoruma konu oldu.

Görüntülerin gündem olmasının ardından Rojin Kabaiş’in amcası Ahmet Kabaiş, görüşmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmenin Diyarbakır Ulu Cami civarında gerçekleştiğini belirten amca Ahmet Kabaiş, "Sayın Bilal Erdoğan'ın yanına giderek selam verdim ve kendimi Rojin'in amcası olarak tanıttım. Rojin kızımızın adalet süreci hakkında kendisine kısa bir bilgilendirme yaptım. Kendisi beni dinledi" dedi.

Aile, Rojin'in ölümünün aydınlatılması talebini yineleyerek, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

"ÖNCESİNDE BENİMLE KONUŞTUĞU İÇİN BENİ ROJÎN’İN BABASI ZANNETMİŞ"

Konuşmasında Bilal Erdoğan'ın kendilerine vakit ayırdığını anlatan Kabaiş, şunları kaydetti:

"Basına ve kamuoyuna,

Öncelikle dünden bu yana sosyal medyada, basında ve farklı mecralarda Rojîn yeğenimizin, Rojîn kızımızın gündeme getirilmesine, konuşulmasına ve sesinin duyurulmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.

Dün Diyarbakır’daydık. Sayın Bilal Erdoğan’ın Diyarbakır’da, Ulu Cami civarında olduğunu gördüm. Yanına giderek selam verdim ve kendimi Rojîn Kabaşî’nin amcası olarak tanıttım. Rojîn kızımızın adalet süreci hakkında kendisine kısa bir bilgilendirme yaptım. Kendisi beni dinledi. Kendisine teşekkür ediyorum. Rojîn’in başına gelenlerin aydınlatılması gerektiğini ve adalet talebimizi kendisine anlattım.

Kendisine, abim Nizamettin’in de burada olduğunu ve isterse kendisiyle görüştürmek istediğimi söyledim. O da memnuniyetle görüşebileceğini ifade etti.

Daha sonra abim Nizamettin geldi. Ancak caminin önünde çok büyük bir yoğunluk vardı. Sayın Bilal Erdoğan’la görüşmek, sorunlarını ve taleplerini anlatmak isteyen çok sayıda insan vardı. Biz de kimsenin önüne geçmemek adına biraz geride bekledik.

Öncesinde benimle konuştuğu için beni Rojîn’in babası zannetmiş. Ben de kendisine, 'Rojîn’in babası abim burada' diyerek abimi tanıştırdım. Kendisi de abimle görüştü ve onu dinledi.

Nizamettin abim de kendisine açık bir şekilde şunu söyledi:

'Gülistan Doku’nun başına ne geldiyse, benim kızımın da başına aynı şey geldi.'

Biz de Rojîn’in başına ne geldiğinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyoruz. Rojîn’in başına gelenleri bilmek, gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz.

Biz her yerde aynı şeyi söyledik, söylemeye de devam edeceğiz:

'Rojîn intihar etmedi. Rojîn katledildi.'

Sayın Bilal Erdoğan’a da bunu açıkça ifade ettik. Herkese aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim kızımızın başına ne geldiğini bilmek ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyoruz.

Aynı görüşlerimizi daha önce Sayın Adalet Bakanı’na, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na, siyasi partilerin genel başkanlarına, grup başkan vekillerine ve farklı siyasi görüşlere sahip tüm siyasi partilere de ilettik. Rojîn için adalet talebimizi her platformda dile getirmeye devam ediyoruz.

Görüşme sırasında bize, 'Ateş düştüğü yeri yakar.' dedi. Evet, gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu acıyı yıllardır yüreğimizde taşıyoruz. Ancak bu süreçte yanımızda olan, Rojîn’in sesini duyuran çok güzel insanlar oldu.

Sayın Bilal Erdoğan’a da şahsım ve ailem adına teşekkür ediyorum. Öncesinde beni dinledi, ardından abimi dinledi. Bizi dinledi, bilgilerimizi aldı ve konuyla ilgili danışmanlarına yönlendirdi.

Bizi dinlemesini ve Rojîn’in adalet talebini dikkate almasını önemsiyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte gerçekler ortaya çıkar ve adalet yerini bulur.

Rojîn için adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz.

Bu süreçte yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarına, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş siyasi partilere ve siyasi temsilcilere, genel başkanlara, grup başkan vekillerine, avukatlara, barolara, bütün hukukçulara, gazetecilere, basın emekçilerine ve Rojîn’in sesini duyuran, bizim sesimiz olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımla,

Ahmet Kabaiş

Rojîn Kabaiş'in amcası"