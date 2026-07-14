O tarihlere dikkat... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurdun kuzey bölümleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."