Ocağın onayı geçersiz sayıldı

İstanbul Çatalca Gümüşpınar köyü sınırlarındaki kalker madeni projesine ilişkin yıllardır süren tartışmada yeni bir karar çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Madkim Maden ve Kimya Sanayi ve Ticaret’e 2017’de verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını geçersiz saydı.

ÇED Yönetmeliği’ne göre “ÇED gerekli değildir” kararı verilen projelerde mücbir sebep bulunmaksızın beş yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda karar geçerliliğini yitiriyor. Valilik ise daha önce Madkim’in ruhsat sahasındaki bir orman yolunda çalışma yapılmasını projeye yönelik “fiili müdahale” olarak değerlendirmişti. Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü’nün yol çalışmalarının 2022’nin nisan ayında tamamlandığı yönündeki bildirimine dayanılarak Temmuz 2025’te şirketin “ÇED gerekli değildir” kararının geçerli olduğu yönünde görüş verilmişti.

KÖYLÜLER İTİRAZ ETTİ

Danamandıra Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği ise söz konusu yolun proje kapsamında yapılmadığını belirterek karara itiraz etti. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün yazısında, tartışmaya konu yolun 2019-2022 yılları arasında 20062617 ruhsat numaralı kalker madeni sahasına verilen izinlere dayanılarak açıldığı belirtildi. Böylece Madkim’in ÇED kararının geçerliliğine gerekçe gösterilen yol çalışmasının şirketin 200707722 numaralı ruhsat sahası için yapılan bir yatırım olmadığı ortaya çıktı.

Bu tespitin ardından İstanbul Valiliği, 11 Temmuz 2025 tarihli “ÇED belge geçerli” görüşünü iptal etti. Valilik, ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesindeki beş yıllık süre hükmünü uygulayarak Madkim’e 27 Kasım 2017’de verilen “ÇED gerekli değildir” kararını da “geçersiz” saydı. Karar 14 Eylül 2026 tarihli resmi yazıyla şirkete, ilgili kamu kurumlarına ve Danamandıra Köyü Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği’ne bildirildi