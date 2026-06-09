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Odasında ölü bulunmuştu: Sibel'in annesi ve iki kardeşi tutuklandı

Odasında ölü bulunmuştu: Sibel'in annesi ve iki kardeşi tutuklandı

9.06.2026 16:05:00
Güncellenme:
İHA
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Odasında ölü bulunmuştu: Sibel'in annesi ve iki kardeşi tutuklandı

Tokat'ta evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve iki kız kardeşi, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
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Zile ilçesine bağlı Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi Bektaşlar Apartmanı'nda feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, mahallede bulunan evden gelen kötü kokular üzerine çevredeki yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sibel Akpınar'ı (25) yatağında hareketsiz halde buldu.

Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sibel Akpınar'ın babası M.A.'nın yurt dışında inşaat işçisi olarak çalıştığı, annesi Y.A. ile kız kardeşleri S.A. ve S.A. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İddialara göre, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Sibel Akpınar'ın zaman zaman kendisini odasına kilitlediği öne sürüldü. İlk değerlendirmelere göre Akpınar'ın 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Y.A. ile kız kardeşler S.A. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan anne ve iki kız kardeş, 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan tedbir amaçlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Akpınar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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