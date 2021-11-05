Ödemiş’e gönüllü kurtarma ekibi

Ödemiş’e gönüllü kurtarma ekibi
İzmir'de afetlere karşı daha dirençli, acil durumlara karşı daha hazır bir kent için çalışan Ödemiş Belediyesi, gönüllülerin katılımıyla kurulacak Ödemiş Arama Kurtarma Ekibi’ne destek verecek.
Her yaştan vatandaşlara temel afet bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği gönüllülük esaslı çalışma için eğitimler düzenlenecek. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemiş birinci deprem bölgesinde. Çevremizde de aktif faylar bulunuyor. İlçede bir günde beş yangını yaşadık. Sel oldu, tırmanış kazası oldu. Bir yandan ülkemizin deprem gerçeği, diğer yandan iklim krizinin etkisiyle yaşanan doğal afetler. Tüm bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu alanda gönüllülük esasıyla alacağımız eğitimi hayatta uyguladığımız ölçüde başarılı olabiliriz. Bunu sağlarsak hem kendimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için faydalı oluruz” dedi. Eriş, kurtarma ekibinin ihtiyacı olan araç gereç ve diğer ihtiyaçların karşılanması için yardımcı olacaklarını söyledi.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı
- Tariş, zeytinyağı alım fiyatını belirledi
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- İmamoğlu ile Albayrak karşı karşıya
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları