Ödemiş’e gönüllü kurtarma ekibi

05 Kasım 2021 Cuma, 06:00

Her yaştan vatandaşlara temel afet bilincinin kazandırılmasının hedeflendiği gönüllülük esaslı çalışma için eğitimler düzenlenecek. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemiş birinci deprem bölgesinde. Çevremizde de aktif faylar bulunuyor. İlçede bir günde beş yangını yaşadık. Sel oldu, tırmanış kazası oldu. Bir yandan ülkemizin deprem gerçeği, diğer yandan iklim krizinin etkisiyle yaşanan doğal afetler. Tüm bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu alanda gönüllülük esasıyla alacağımız eğitimi hayatta uyguladığımız ölçüde başarılı olabiliriz. Bunu sağlarsak hem kendimiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için faydalı oluruz” dedi. Eriş, kurtarma ekibinin ihtiyacı olan araç gereç ve diğer ihtiyaçların karşılanması için yardımcı olacaklarını söyledi.