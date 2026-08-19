ODTÜ Bahar Şenliği'ndeki arbede olayına ilişkin iddianame hazırlandı: 21 kişi hakkında 73 yıla kadar hapis talebi

ODTÜ’de İlkay Akkaya konseri sırasında “bayrağa saldırı” iddiasıyla çıkan arbedeye ilişkin hazırlanan iddianamede 6’sı tutuklu 21 kişi sanık olarak yer aldı. Savcılık, 21 kişi hakkında “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “basit yaralama” suçlarından toplam 73 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat ve Noter Suçları ile Özel Soruşturma Bürosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen Bahar Şenliği kapsamındaki İlkay Akkaya konserinde çıkan arbedeye ilişkin soruşturmayı tamamladı.

T24’ten Bora Toprak Kasapoğlu’nun haberine göre, olaydan yaklaşık üç ay sonra hazırlanan 9 sayfalık iddianamede 6’sı tutuklu 21 kişi sanık, 7 kişi ise müşteki olarak yer aldı.

SAVCILIK: “BAYRAĞI ALENEN AŞAĞILAMA”

İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Sanıkların, bayrağa ve karşı gruptaki kişilere saldırmadıklarını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri aktarıldı.

Savcılık ise sanıkların “Türk bayrağı açan gruba yönelik saldırı ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri” değerlendirmesinde bulundu.

İddianamede, şüphelilerin bu eylemlerle “devletin egemenlik alametlerinden olan Türk bayrağını alenen aşağılama” ve yaralama suçlarını işledikleri öne sürüldü.

21 KİŞİ HAKKINDA HAPİS TALEBİ

İddianamede 11 sanığın “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

10 sanık hakkında ise “devletin egemenlik alametlerini aşağılama” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Bahar Şenliği’ndeki İlkay Akkaya konseri sırasında biri Türk bayraklı iki öğrenci grubu arasında arbede yaşandı. Bu arbede kamuoyunun gündemine “Türk bayrağına saldırı” olarak aktarıldı. ODTÜ öğrenci toplulukları ile gençlik örgütlenmelerinden yapılan çağrılarda ise durumun bayrağın arkasına gizlenerek, Bahar Şenliği ve Devrim Yürüyüşü’ne karşı yapılan bir provokasyon olduğunu belirtildi.