ODTÜ birincisinin evi LGBTİ+ operasyonunda gece yarısı basılmış: ‘Türkiye’de olsam muhtemelen tutuklayacaklardı’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nü 2024’te 4.00 not ortalamasıyla tamamlayan ve ardından mezuniyet töreninde okul birincisi olarak yaptığı eleştirel konuşmayla gündem olan Ali Yıldız’ın iki hafta önce LGBTİ+ operasyonlarında “evinin arandığı” ortaya çıktı.

‘MUHTEMELEN BENİ DE TUTUKLAYACAKLARDI’

Cumhuriyet’e konuşan Yıldız, şu anda Almanya’nın Köln şehrinde yüksek lisansını yaptığını söyleyerek, “Aynı zamanda operasyona uğrayan Muamma LGBTİ+ Derneği’nin kurullarından birinde görevliyim. 12 Eylül’ü 13 Eylül’e bağlayan gece saat 00.30’da Türkiye’de son adres beyanı verdiğim yer basıldı. Orada şu anda başkaları oturuyor. Hakkımda arama kararı varmış, bulamayınca tutanak tutup gitmişler. Beni de muhtemelen diğer arkadaşlarım gibi tutuklayacaklardı. Fakat çok araştırmamışlar, ülkeye ne zaman girip çıktığıma bakmamışlar. Almanya’da yüksek lisans yaptığımı, güncel adres beyanımın burada olduğunu aslında biliyorlar. Geçen haftalarda konsolosluğa giderek pasaportumu da yeniledim. Bu operasyonu korkutmak için yaptılar ama her şey beceriksizce ve özensizce olmuş” dedi.

‘HER DİKTATÖR SONUNDA GİDER’

LGBTİ+ operasyonunu bütünüyle de değerlendiren Yıldız, “Benim bulunduğum dernek geçmişte Mersin’de ücretsiz anonim HİV merkezi olsun diye çok uğraşmıştı. Psikososyal destek sağlıyor, insanlar AIDS’ten ölmesin veya baskılardan intihar etmesin diye uğraşıyorlar. Fakat bugün, kafalarına göre, sesini çıkaran bazı kişileri tutukluyorlar. Ama herkesi tutuklayamazlar. Yarın öbür gün bunlar gittiğinde, ki her diktatör önünde sonunda gider, ‘Gözaltına alındım, tutuklandım’ demek onur madalyası gibi bir şey olacak. Erdoğan tipi rejimler uygulamak istediklerini önce azınlıklar üzerinde dener, toplumsal dayanışma olmadıkça bu uygulamaları sesini çıkaran herkese yöneltir. Bugün muhalefette olan tutuklamalar da bu yüzden tesadüf değil, biz zaten bunu yıllardır söylüyorduk. Şimdi tanınmış birkaç ismi tutuklamak halkın genelini korkutmaya yetiyor. Ama ben hep birlikte sesimizi çıkarmaktan korkmadığımız zaman kurtulacağımızı düşünüyorum. Siyaset gücünü halktan alır. Kendi gücümüzün farkına varıp ses çıkarınca bu saçma siyasetten kurtulacağız” diye konuştu.

GÜNDEM OLAN KONUŞMA

13 Eylül’de, LGBTİ+ bireylere ve hak savunucularına yönelik 15 ilde ‘Ailem Güvende’ operasyonu düzenlenmiş, en az 81 kişi tutuklanmıştı. Ali Yıldız ise 2024’teki mezuniyet konuşmasında, okul yönetimini eleştirerek, “Bilim, Kavaklık'ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir” sözlerini sarf etmişti.