ODTÜ’de 'rant yolu' nöbeti: Öğrencilerin üzerine kepçe sürüldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) ODTÜ Ormanı’ndan geçirmek istediği Bilkent-İncek Yolu projesine karşı öğrencilerin başlattığı direniş sürüyor.

Birgün'de yer alan habere göre, “ODTÜ Rant Yolu” olarak bilinen projeye karşı öğrenciler, ikinci günde de proje alanında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Eylem sırasında öğrencilerin üzerine ABB’ye ait bir aracın sürüldüğü iddia edildi.

Öğrenciler, yaşanan müdahaleye rağmen alandan ayrılmayarak nöbetlerini sürdürdü.

ÖĞRENCİLER: YOL PROJESİ TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEYECEK

Basın açıklamasında yol projesinin Ankara’nın ulaşım sorununa çözüm olmayacağı, buna karşılık ODTÜ Ormanı açısından ciddi bir ekolojik tehdit oluşturacağı savunuldu.

Öğrenciler, projenin yıllar içinde bölgedeki yapılaşma ve rant beklentileriyle büyüdüğünü belirterek, başlangıçta 400 dairelik bir rezidansın değerini artırmaya yönelik olduğu öne sürülen projenin bugün 12 bin daireyi kapsayan bir yapılaşma alanına dönüştüğünü söyledi.

ODTÜ Ormanı’nın Ankara’nın önemli ekolojik alanlarından biri olduğuna dikkat çeken öğrenciler, ormanın korunması gerektiğini vurguladı.

“KARARI KAPALI KAPILAR ARDINDA ALANLAR VERMEYECEK”

Mücadelelerinin polis müdahalesi ve tehditlerle engellenmeye çalışıldığını ileri süren ODTÜ’lüler, yol projesine ilişkin kararların öğrenciler ve Ankara halkının görüşü alınmadan verilmesine tepki gösterdi.

Öğrenciler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına da direnişe destek çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Bu yolun yapılıp yapılmayacağına karar verecek olan, kapalı kapılar ardında imzalar atan atanmışlar değil ODTÜ’nün öğrencileri, Ankara’nın sakinleridir” denildi.

PROJE GÖKÇEK DÖNEMİNDE BAŞLADI, YENİDEN GÜNDEMDE

Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı projesi, 2017 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde gündeme geldi. ODTÜ Ormanı’ndan geçirilmesi planlanan yola karşı öğrenciler ve meslek örgütleri tarafından uzun süre eylemler düzenlendi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucunda Ankara 9. İdare Mahkemesi, projeye ilişkin planların yürütmesini durdurdu. Gökçek’in istifasının ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde proje rafa kaldırıldı.

ABB PROJEYİ YENİDEN BAŞLATTI

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB ise 2021 yılında proje için yeniden ihale düzenledi. 2022 yılında belediyeye ait iş makinelerinin ormana girmesi üzerine öğrenciler ve çevre örgütleri protesto düzenledi ve çalışmalar durdu.

Belediye ekiplerinin geçen hafta proje alanında yeniden çalışma başlatması üzerine ODTÜ öğrencileri yeniden nöbet başlattı. Öğrencilerin eylemi ikinci gününde de devam etti.