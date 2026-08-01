ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün stadı 15 Kasım'da açılacak: ‘Devrim’e kardeş ‘Barış’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) ünlü “Devrim” stadyumuna kurumun KKTC kampüsünde “kardeş” geliyor. Barış adı verilen stadyum, KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım 2026 tarihinde açılacak.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs mezunları diplomalarını hem barış hem de devrim stadyumlarında düzenlenen törenlerle alacak.

ODTÜ ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil eğitim editörleriyle bir araya geldi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde Ankara ile aynı standartta eğitim verildiğini anlatan Prof. Dr. Yozgatlıgil, “Hedefi ODTÜ olan öğrenciler Ankara’yı kazanamazsa ODTÜ’den vazgeçmek zorunda değil. Kuzey Kıbrıs kampüsünde Ankara ile aynı eğitim aynı diploma verliyor” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil’in verdiği bilgilere göre ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ndeki tüm öğrenciler yüzde 50 ya da yüzde 100 burslu.

Toplam 2 bin 300 öğrencinin bulunduğu kampüsün önümüzdeki öğretim yılı kontenjanı 1005. Kampüsün 6 bin öğrenci kontenjanı bulunduğunu söyleyen rektör, şöyle devam etti:

“Kontenjanımızı dört yıl içinde 4 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Buradaki öğrencilere Ankara ODTÜ Teknokent’te staj olanağı da veriyoruz. Öğrenciler yurtlarda ücretsiz kalabiliyor, isterlerse yaz okuluna katılabiliyorlar. ODTÜ Kuzey Kıbrıs puanları da Ankara ODTÜ’ye giderek yaklaşacak.”

YÜZDE 86 TÜRKİYE’DEN

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 86’sı Türkiye’den, yüzde dördü KKTC’den, yüzde 10’u 45 ülkeden geliyor.