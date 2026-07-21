ODTÜ’lüler Türkiye’nin fotoğrafını çekti

ODTÜ mezuniyet törenine her yıl olduğu gibi protestolar damgasını vurdu. Törende daha önceki yıllardan farklı uygulamalara gidildi. ODTÜ’de mezuniyet törenini genellikle öğrenciler ya da mezunlar sunardı. Bu kişiler okul içerisinde çeşitli etkinliklerde görev almış kişilerden ya da okulun radyosu olan Radyo ODTÜ spikerlerinden seçilirdi. Bu kez böyle olmadı.

İzleyiciler, törenin başlamasıyla, sunucu olarak, daha çok Survivor yarışmasıyla bilinen Alp Kırşan’ı gördü. Tören, mezunların geleneksel pankartlı yürüyüşleriyle başladı.

Pankartlarda NATO zirvesi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Göktaş’ın tutuklanması da eleştirildi. Mezunlar halihazırda yürümeye devam ederken, Kırşan sahneye çıktı ve resmi programı başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı anons edildi. Bu sırada yürüyen mezunlar şaşkınlığa uğradı. Bir grup mezunun yürüyüşü, resmi program ve anonslar devam ederken yapıldı, yürüyüşler gölgede kaldı. Bu acele, Dünya Kupası finali ile ilişkilendirildi.

Bir süre sonra Athena sahneye çıktı. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz, bir şarkı arasında, standup gösterisi sonrası cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş’ı andı.

Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Özoğuz, kamuoyunda “ODTÜ’de Türk bayrağına saldırı” sözleriyle bilinen olay hakkında konuştu. 6 Mayıs’ta yaşanan olay, aslında, Cumhuriyet’in daha önce yazdığı üzere, bozkurt işareti yapan ve Türk bayrağı taşıyan bir grubun İlkay Akkaya’nın bulunduğu sahneye cam şişe atmasıyla başlamıştı. Buna verilen karşılık “Türk bayrağına saldırı” şeklinde lanse edilmişti. Özoğuz, Türk bayrağını sırtına geçirerek, “Sonuna kadar da onun askerleriyiz. Kimse kusura bakmasın, burası Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Ardından İzmir Marşı’nı söyledi.

ISLIKLI TEPKİLER

Konser sonrası ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil, Gökhan Özoğuz’a ve kardeşi Hakan Özoğuz’a plaket verdi. Birlikte fotoğraf çektirdiler. Bu anlar stadyumda bulunanların tepkisine neden olurken, ıslıklamalar başladı. Özoğuz bir süre sonra veda ederek sahneden indi, bu sırada alkışlandı.

Ardından Kırşan, ODTÜ Rektörü Ahmet Yozgatlıgil’in konuşmasını anons etti. Rektörün ismi geçtiği anda stadyumdan güçlü ıslıklar yükseldi. ODTÜ’lüler, hem bir önceki Rektör Verşan Kök’e hem Yozgatlıgil’e “kayyım” iddiasıyla tepki gösteriyor. Önceki Rektör Kök, okul içinde yapılan oylamada birinci çıkmamasına karşın, 2016’da cumhurbaşkanı kararıyla atanmıştı. Yozgatlıgil, onun yönetiminde bulunmuş, ODTÜ’de KYK yurdu inşası için 2019’da çok sayıda ağaç kesilirken polisle birlikte ön sırada yer almıştı. Ardından yurt inşası için gerekli izinlerin alınmadığı dahi ortaya çıkmış ve inşaat çalışmaları sonlanmıştı.