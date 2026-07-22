ODTÜ mezuniyet töreninde okul birincileri arasında ayrım yapıldığı ortaya çıktı: ‘Kültürümüz parçalanmak isteniyor’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) pazar günü gerçekleşen mezuniyet törenine Rektör Ahmet Yozgatlıgil’e ve onunla fotoğraf çektiren Athena Gökhan’a yönelik protestolar damgasını vurmuştu. Törene ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

‘KONUŞMADA KRİTER UYGULANDI’

ODTÜ birincisi olarak bilgisayar mühendisliğinden mezun olan Yusuf Meriç Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte 8 okul birincisinin törende konuşturulmadığını söyledi.

Karadağ, “ODTÜ’den 4.0 ortalama ile mezun olan 9 üniversite birincisi olarak hepimiz, törenden iki gün öncesine kadar her yıl birincilerin yaptığı gibi Devrim'de konuşma yapacağımızı zannediyorduk. ⁠17 Temmuz'da derece öğrencileri için bir tören düzenlendi. Bu tören öncesi düzenlenen toplantıda bizlere süre yetersizliği sebebi ile Ankara'dan ve Kıbrıs'tan birer birincinin konuşacağı bildirildi. 19 Temmuz'daki törenden bir gece önce telefonla arandık ve konuşma yapamayacağımızı öğrendik. Birincilerden yalnızca birine konuşma hakkı verildi. Hangi kritere göre seçim yapıldığı ise talep etmemize rağmen bize açıklanmadı” dedi.

‘SÜRE BAHANE’

Karadağ, “Programın sıkışıklığını bahane eden yönetim, bu konuşmayı yapmaya hak kazanmış öğrencilere üçer dakika süre vermek yerine üniversite tanıtım videoları izletti ve Athena grubuna yaklaşık 70 dakikalık bir konser verdirtti. Grubun sahneye çıkmasının beklendiği 20 dakika boyunca hiçbir şey yapılmaması da eklenince ‘program sıkışıklığı’ bahanesinin ne kadar asılsız olduğu gözler önüne serildi. Tüm dönem arkadaşlarımızla bize karşı yapılan bu büyük ayıbı kınıyoruz. Biz bu şekilde sansürlenmeyi kabul etmiyoruz” sözlerini sarf etti.

‘ODTÜ’NÜN İÇİ BOŞALTILDI’

Karadağ’ın okul birincisi arkadaşları, törende yapmayı planladıkları konuşmaların metinlerini paylaştı. Matematik bölümü mezunu Efe İzbudak’ın konuşmasında, “Son dört yılda ODTÜ’nün sadece ruhunu kaybetmesini izlemedik. İçinin boşaltılmasına tanık olduk. Kültürümüzü parçalayan ve sesimizi duymazdan gelen bir anlayışla karşı karşıya kalmış olabiliriz. Bu üniversiteyi binalar var etmiyor, yönetim hiç etmiyor. Biz var ediyoruz. ODTÜ’yü ODTÜ yapan biziz. Ancak, eğer bu kampüsün nabzı olduğumuzu iddia ediyorsak, sadece başarıları sahiplenmemeliyiz. Kök salmasına izin verdiğimiz bu ortamın sorumluluğunu almadan, körü körüne kendimizi tebrik de edemeyiz. ODTÜ’nün ruhu solduysa, mücadele etmek yerine hayatta kalma moduna geçip bizi biz yapan ateşi kendi ellerimizle sahipsiz bıraktığımız için. Belki de bu, ODTÜ’nün bize verdiği en dürüst ders. Bundan sonra gideceğimiz her yerde daha sağlıklı, daha dirençli ve daha başkaldıran topluluklar inşa etmekle yükümlüyüz. Bu diploma sadece bozuk bir sistemden sağ çıkmanın fişi değil, daha iyisini yapmamız için bir talep” ifadeleri vardı.

‘OKUL ANILARIMDAN BAHSETMEM İSTENDİ’

ODTÜ psikoloji mezunu, okul birincisi Zeynep Neva Şeker’in konuşmasında da, “Maalesef, bu ülkede özgürlüğümüz giderek azalıyor. Giydiğimiz kıyafetten tutun da, ne söyleyeceğimize, ne paylaşacağımıza kadar, kendimize dair her şeye sinmesi istenen bir korku var. ODTÜ’de bulunmak, benim için bir kalkan gibiydi. Ama, sıra arkadaşımız Deniz Göktaş'ın da söylediği gibi, ben artık laflarımın etrafında dolanmaktan çok sıkıldım. Konuşma yapacağımı bildiren mailde, okul anılarımdan bahsetmem istenmişti, müsaadenizle birkaçını anlatmak isterim. NATO zirvesi için alınan ‘güvenlik tedbirleri’ kapsamında, yaşadığımız yurtların 9 geceliğine kapatılması, ve yurttan çıkmamız gerektiğinin 48 saatten daha az bir zaman kala bize haber verilmesi, gerçekten gururumu çok kırdı. Anayasadaki barışçıl gösteri haklarını kullanan arkadaşlarıma sayısız kere müdahale edilmiş olması da çok ama çok gururumu kırdı. Ama ben yine de bu okulu, dostlarımla geçirdiğim güzel zamanlarla hatırlamayı tercih edeceğim” sözleri geçiyordu.

ATATÜRK VURGUSU

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi İsmail Talaz ise konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’e yer ayırmıştı. Talaz, “Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmak, onu daha ileriye taşımak ve bu ülkeyi daha özgür, daha adil, daha aydınlık bir yer haline getirmek hepimizin görevi. Kimileri bizi kendi ülkemizde umutsuzluğa, sessizliğe ve geleceksizliğe mahkûm etmek istese de, bizler aklın ve bilimin ışığında, her türlü karanlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz” diyecekti. Ancak okul yönetiminin kararıyla bu konuşmalar gerçekleşmedi.

CUMHURİYET’İN SORUSU YANITSIZ

Konuşma hakkı verilen okul birincisi ise, bu konulara değinmeden, “teknik” bir konuşma yaptı. ODTÜ yönetimi, Cuımhuriyet’in “Konuşma yapacak birinci hangi kritere göre belirlendi” sorusunu yanıtlamadı.

AKILLARA İKİ YIL ÖNCESİ GELDİ

ODTÜ yönetiminin bu uygulaması, akıllara iki yıl önceki mezuniyet törenindeki bir konuşmayı getirdi. Yozgatlıgil’in rektör olarak katıldığı ilk mezuniyet töreninde, ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nden mezun olan okul birincisi Ali Yıldız, “Bilim, Kavaklık'ta yüzlerce ağacı alelacele kesmek değildir. Bilim, fikrinin uyuşmadığı öğretim görevlilerini görevlerinden etmek değildir. Bilim, ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde anayasamızın bize verdiği barışçıl gösteri yürüyüş haklarını kullanan öğrencilerin üzerine polis göndermek değildir. Bilim, öğrencilerin derslerden nefes almaya fırsat bulduğu tek etkinlik olan bahar şenliklerini, sorunları çözmek yerine sorunları bahane ederek iptal etmek değildir. Bilim, karşılaştığı ilk kriz anında öğrencilerle olan bütün diyalogu bitirmek, sonra da hakkını arayan öğrencileri soruşturmalarla korkutmaya çalışmak değildir” şeklinde konuşmuş ve bu anlar uzun süre gündemde kalmıştı.