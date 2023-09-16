ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:27

Güncelleme: 16.09.2023 - 09:27

ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı.

Kafeterya Müdürlüğü'nün yayımladığı 15 Eylül tarihli duyuruda öğrencilerin öğün başına ödeyeceği ücretin, yapılan yüzde 76,4 zamla 8,5 TL'den 15 TL'ye çıktığı belirtildi. Şubat ayında yapılan zamla birlikte öğrenci ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.

Yemekhaneye yapılan zam kararına öğrenciler tepki gösterdi.

"BİZ MÜŞTERİ DEĞİLİZ"

Türkiye Komünist Gençliği ODTÜ, yaptığı açıklamada “Okulumuz işletme değil, biz de müşteri değiliz” dedi.