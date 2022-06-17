Odun keserken kalp krizi geçiren işçi kurtarılamadı
Ekmek fırınının odunlarını kesmek istersen bir anda yere yığılan günlük işçi Muharrem Özer (48) yaşamını yitirdi. Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde günlük işçi Muharrem Özer (48), fırın için odun keserken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Özer, kurtarılamazken, kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
KURTARILAMADI
Olay, dün ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Günlük işçi olarak çalışan Muharrem Özer, ekmek fırınının odunlarını kesmek için sahibiyle anlaştı. Odun kesmeye başlayan Özer, kısa süre sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen Özer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Özer'in yere yığıldığı anlar ise fırının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Muharrem Özer'in cenazesi, kırsal Minnetler Mahallesi'ndeki Kozcağız Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ÇEVREDEKİLER 'YERE DÜŞTÜ' DEYİNCE YANINA GİTTİK"
Olaydan yaklaşık yarım saat önce Muharrem Özer ile birlikte olduğunu söyleyen esnaftan Mustafa Toprak, "Olaydan önce yanıma uğramıştı. Kendisine, ‘Bir çay içelim’ dedim. ‘İşim var ağabey’ dedi ve gitti. Aramızda 25-30 metre mesafe vardı. Orada bir şeyler yapıyordu. Çevredekiler 'Yere düştü' deyince yanına gittik, kaldırmaya çalıştık ama kalkmadı. Bir esnafın aracıyla hemen hastaneye götürüldü daha sonra kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini öğrendik. Çok iyi bir insandı" dedi.
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