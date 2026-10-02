OECD yok dese de açık var: Öğretmen açığı gerçek, kadrolu atama gerek!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2026 yılı için “Bir Bakışta Eğitim” raporunu yayımladı. Ana teması ‘öğretmen açığı’ olan söz konusu raporda Türkiye’nin Güney Kore ile birlikte, öğretmen ihtiyacını tamamen karşılayan iki OECD ülkesinden biri olduğu belirtildi. Ancak eğitimcilere göre durum böyle değil. Eğitimciler “Ülke genelinde 100 bine yakın ücretli öğretmen çalışırken, öğretmen olmadığı için bazı okullarda öğrenciler eve gönderilirken, öğretmen ihtiyacı nasıl tamamen karşılanmış oluyor?” sorusunu dile getiriyor ve “Öğretmen açığı vardır ek atama da şarttır” diye ekliyor.

‘ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ’

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan eğitimci Özgür Bozdoğan, OECD tarafından hazırlanan raporun hangi verilerin esas alınarak hazırlandığını bilmemekle birlikte alanda yaşanan gerçekliğin böyle olmadığını bildiklerini ifade ederek, “Ücretli öğretmen sayısının 100 bine yaklaştığı, Gaziantep’te bazı okullarda öğretmen olmadığı için öğrencilerin evlerine geri gönderildiği koşullarda öğretmen ihtiyacının tam olarak karşılandığından söz etmek mümkün değildir. Ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler aracılığıyla derslerin boş geçmemesinin sağlanması öğretmen ihtiyacının tam karşılandığı anlamına gelmez. Öğretmen açığı gerçektir ve bu açık mutlaka kadrolu öğretmenler aracılığıyla kapatılmalıdır” değerlendirmesini yaptı.