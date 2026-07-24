Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2026'da düzenlenen 121. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, ÖGG 121. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG 121. Dönem sınav sonuçları 24 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğünün online işlem sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu kullanılarak sorgulanabilecek.