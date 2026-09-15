EGM 122. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Adaylar, sonuçların sorgulanacağı ekranı yakından takip ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda, 122. Dönem ÖGG sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih açıklandı. Takvime göre Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Eylül 2026 tarihinde adayların erişimine açıldı.

Öte yandan 122. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Buna göre adayların merakla beklediği sınav sonuçları 18 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

122. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

122. Dönem ÖGG sınavına ait soru ve cevap anahtarları, sınav sonuçları, itiraz değerlendirmeleri ve sınav sürecine ilişkin duyurular, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.