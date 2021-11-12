Oğlu için 13’üncü kütüphaneyi kurdu

İzmirli gazeteci İbrahim Irmak, 2011 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun ismini yaşatmak için 13’üncü kütüphaneyi memleketi Ödemiş ilçesinde kurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 06:47
Oğlu için 13’üncü kütüphaneyi kurdu
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İzmir Ödemiş Belediyesi Çaylı Mahallesi Çağlayan Irmak Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşan Irmak, “Son zamanlarda bilgisayardan dolayı çocuklarımız okumadan uzaklaştılar. Biz okuyan bireyler olarak çocuklara okuma alışkanlığı kazandırabilirsek inanın çok fazla yol alabiliriz. Bu memleketi çok daha ilerilere taşıyabiliriz. ‘Gelin kitaplarınızı böyle güzel projelere bağışlayın’ diyorum. Yeni yeni kütüphaneler kuralım, daha çok çocuğumuzun aydınlanmasını sağlayalım” diye konuştu. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de “Yaşatmak farklı farklı olabiliyor. Ama bir gönül insanı, bir gazeteci olarak İbrahim Irmak sevgili evladının anısını bu şekilde yaşatıyor olması anlamlı” dedi.


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