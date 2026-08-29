Cumhuriyet Gazetesi Logo
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

29.08.2026 22:55:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Aydın’ın Didim ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan 52 yaşındaki Gürler Şahin, kaldırıldığı hastanede 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aydın’ın Didim ilçesinde oğlu tarafından kalbinden bıçaklanan baba, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Didim’e bağlı Balat Mahallesi’nde 16 Ağustos’ta meydana gelen olayda eşinden boşandığı öğrenilen baba Gürler Şahin (52) annesi ile birlikte yaşayan oğlu Ş.Ş (20) ile tartıştı. Tartışma sırasında Ş.Ş, eline aldığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gürler Şahin, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şahin’in cenazesi Balat Mahallesi’nde toprağa verildi. Ş.Ş. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #Cinayet #aydın #Baba