Oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti... Ender Saraç'tan ilk açıklama!
TV programlarıyla ünlenen doktor Ender Saraç, hakkındaki 'oğlunu istismar ettiği'ne ilişkin iddialara yanıt verdi. Saraç, “Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız” dedi.
Televizyonda konuk olduğu programlarla tanınan Dr. Ender Saraç’ın oğlunu istismar ettiği iddia edildi.
Saraç’ın 8. sınıfa giden oğlu M. Saraç, 5 Aralık 2023’te okuldaki rehber öğretmenine istismar edildiğini anlattı. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı:
“Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."
İşte o rapor:
SARAÇ’TAN İDDİALARA YANIT
Hakkındaki iddialarla ilgili Haberler.com’a konuşan Dr. Ender Saraç, “Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız” dedi. Okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi sebebiyle konuya ilişkin bilgi vermeyi reddetti.
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