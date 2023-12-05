Oğlunun darbettiği baba, 36 gün sonra öldü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Oğuz Katırcı tarafından dövülen İbrahim Katırcı (61), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:39
Oğlunun darbettiği baba, 36 gün sonra öldü
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Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde, 30 Ekim günü psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Oğuz Katırcı ile babası İbrahim Katırcı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz Katırcı, annesi ve babasını dövüp, yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Oğuz Katırcı tutuklandı. Anne ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

KURTARILAMADI

İbrahim Katırcı, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.


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