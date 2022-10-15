Oğlunun düğününde, eşini öldürüp kızını yaraladı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 10:48

Elazığ’da bir düğün salonunda aile bireyleri ile aralarında sorun olduğu öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.’yu kafasından, kızını da bacağından vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesin'e kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.



