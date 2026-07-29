Oğluyla mahkemelik oldu: 90 yaşındaki anne evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Edinilen bilgiye göre, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, 15 yıl önce tapusunu devrettiği Almanya'daki oğlu A.A. tarafından mahkeme kararıyla evinden tahliye edilmek istendiğini öne sürdü.

Köye gelen icra görevlisi evi boşaltması için 5 çocuk annesi kadına 10 gün süre verdi.

"BEN BU YAŞTAN SONRA NEREYE GİDEYİM?"

Kolluk güçleri ve çilingirle tekrar geleceklerini belirttiği görevliye yıllarının geçtiği yuvasının balkonundan seslenen Albayrak, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim. 90 yaşındaki anneye bu yapılır mı?" diye konuştu.

1991 yılında eşinden boşanmasının ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Albayrak, 15 yıl önce ısrarla tapuyu talep eden oğluna vermesinin peşinden oğluyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle tapuyu da geri alamadığını öne sürdü.

Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava sonrası verilen karar üzerine gelen görevliyle karşılaşınca gözyaşlarını tutamayan Albayrak, yetkililerden destek istedi.

İstanbul’da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur da köye gelerek annelerine destek oldu. Kızları, annelerinin sokağa atılmasına müsaade etmeyeceklerini ve karşı dava açacaklarını belirtti.

Oğlu A.A.nın ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağı öğrenildi.