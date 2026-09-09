OGM açıkladı: Antalya, Mersin ve Adana'daki orman yangınlarında son durum…

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini bildirdi.

OGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla 'yeşil vatan' hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım."