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Öğrenci affı başvuruları ne zaman? 2026 Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Öğrenci affı başvuruları ne zaman? 2026 Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

23.07.2026 13:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Öğrenci affı başvuruları ne zaman? 2026 Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklik öngören ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Peki, Öğrenci affı başvuruları ne zaman? 2026 Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?
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Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde, daha önce çeşitli nedenlerle üniversitelerle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan bazı öğrenciler yeniden yükseköğretime dönebilecek. Peki, Öğrenci affı başvuruları ne zaman? 2026 Öğrenci affı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK?

Teklife göre hazırlık sınıfı, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim görürken ilişiği kesilenler ile kendi isteğiyle okuldan ayrılanlar başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da düzenleme kapsamına dahil edildi.

Başvuruların, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içinde öğrencinin ilişiğinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandığı üniversiteye yapılması gerekecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci affı başvurularının kesin başlangıç tarihi, düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından belli olacak. Mevzuata göre başvuru süreci, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlemeye başlayacak.

Düzenleme kapsamında öğrencilerin, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurularını belirlenen süre içerisinde yapmaları gerekiyor. Başvuru için tanınan süre dört ay olarak uygulanacak.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların başvurularını, ilişiklerinin kesildiği üniversiteye yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilgili üniversiteler tarafından duyurulacak.

Öğrenciler, başvuru işlemleri için daha önce eğitim gördükleri yükseköğretim kurumlarının belirleyeceği yöntemleri takip edecek. Üniversiteler tarafından yapılacak açıklamalarda başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve işlem adımlarına ilişkin bilgiler paylaşılacak.

İlgili Konular: #üniversite #Yükseköğretim Kurulu #Öğrenci affı

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