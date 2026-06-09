Yükseköğrenim hayatına yarıda bırakmak zorunda kalan milyonlarca gencin gözü kulağı son dönemde tamamen Ankara'ya çevrilmiş durumda. Peki, Öğrenci affı çıkacak mı? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, kimler faydalanabilecek?
ÖĞRENCİ AFFI ÇIKACAK MI?
Üniversite öğrenci affına ilişkin yeni düzenleme için çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan teklif kapsamında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na Geçici Madde 85 eklenmesi planlanıyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, daha önce yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler yeniden öğrenim hayatına dönüş fırsatı elde edecek.
Yeni öğrenci affı düzenlemesinin temel amacı, eğitim hakkından çeşitli nedenlerle yararlanamayan vatandaşlara ikinci bir fırsat sunmak olarak öne çıkıyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Öğrenci affı düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Teklifin kabul edilmesi halinde, başvurusu onaylanan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Hazırlanan düzenleme kapsamında iki ayrı öğrenci grubu affın kapsamına alınacak.
2022 Yılındaki Aftan Yararlanamayanlar
İlk grup, 2022 yılında yürürlüğe giren Geçici Madde 83 kapsamında af hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle bu haktan yararlanamayan öğrencilerden oluşuyor.
Sonradan İlişiği Kesilen Öğrenciler
İkinci grup ise 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.
Buna göre;
- Kendi isteğiyle kaydını sildirenler,
- Akademik nedenlerle ilişiği kesilenler,
- Farklı sebeplerle üniversiteyle bağı sona erenler,
- Bir programa yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar,
düzenleme kapsamında yeniden eğitim hakkı elde edebilecek.