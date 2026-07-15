Öğrenci affında kapsam değişti: Polis Akademisi ve askeri eğitim kurumları düzenleme dışında

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan başkanlığında toplandı. Komisyonda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi.

Gün boyunca kimi zaman sinirlerin gerildiği, bağrışmaların yaşandığı komisyon toplantısında keyifli ve heyecanlı anlar da yaşandı. Saat 15.00'te çalışmalarına başlayan komisyonda maddelere geç saatlerde geçilmesi üzerine milletvekilleri komisyonun çalışma takvimini, komisyon başkanı Gürcan'a sordu. Gürcan ise "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyorum" dedi. Gürcan sözlerinin devamında ise kızının doğum yapmak üzere hastanede olduğunu belirterek, "Kendi özel durumumu söz konusu etmek istemiyorum ama kızım şu an acilen doğuma alındı Eskişehir'de. Bırakıp da gitmek istemiyorum, burayı da bitirmek istiyorum. Torunum geliyor" diye konuştu. Gürcan'ın bu sözleri üzerine komisyonda bulunan milletvekilleri Gürcan'a tebriklerini iletti.

UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER, DÖNER SERMAYEDEN ÖDEME ALAMAYACAK

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un ek 14 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, yükseköğretim kurumları ile Sağlık Bakanlığına bağlı araştırma ve uygulama hastanelerinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi alan hekimlerin döner sermaye ek ödemesine ilişkin uygulamada düzenlemeye gidildi. Buna göre yabancı uyruklu kişilere, ilgili kanunlarda öngörülen ödemeler haricinde döner sermayeden ayni veya nakdi başkaca bir ödeme yapılmayacak.

İKİNCİ MADDE, TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Komisyonda kabul edilen önergeyle, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'da düzenlenen, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinin yükseköğretim kurumlarının tıp fakülteleriyle birlikte kullanımında bilimsel araştırma projelerine aktarılacak döner sermaye payının belirlenmesine ilişkin hüküm, kanun teklifinden çıkarıldı.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERE İNTÖRNLÜKLERİNİ TAMAMLAMA İMKANI

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin mesleki statüleri ile özlük haklarına yasal güvence getirilmesi kabul edildi. Yaş haddini doldurmasına rağmen görevine devam eden öğretim üyelerinin ek ödeme, ek ders ücreti, geliştirme ödeneği ve akademik teşvik ödeneğinden yararlanabilmesi kabul edildi.

BAŞKASI ADINA TEZ YAZAN ÖĞRETİM ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILACAK

YÖK'ün taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında öğretim elemanlarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında beş yıla kadar aylıklı izinli görevlendirilebilmesi yanı sıra azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin uygulamalı eğitim ve intörnlüklerini tamamlayabilmelerine imkan tanınması kabul edilirken, başkaları adına tez, makale ve akademik çalışma hazırlayan veya buna aracılık eden akademik personele üniversite öğretim üyeliği mesleğinden çıkarma cezası verilmesini içeren yedinci madde de kabul edildi. Komisyonda kabul edilen sekizinci maddeye göre ise disiplin soruşturmalarında savunma hakkına ilişkin usullerin Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenecek.

EK ÖDEME ORANLARININ ARTIRILMASINDA ÖNERGEYLE DÜZENLEME

2547 sayılı Kanun'un 58'inci maddesinde yapılan düzenlemeyle yan dal uzmanlığı bulunan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ek ödeme oranlarının artırılması ile ortak araştırma merkezlerine ilişkin düzenlemeler kabul edildi. Teklife göre ek ödeme tavan oranları, Sağlık Bakanlığında görev yapan emsallerin aldığı ödeme oranına uygun hale getirilecek. AKP tarafından verilen önergeyle kanunun 9'uncu maddesi kapsamında birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinin bir önceki yıl gayrisafi hasılatının yüzde 2,5 oranı dikkate alınarak ilgili üniversitelerin bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla yıllık merkezi yönetim bütçesinde gerekli ödenek ilgili üniversite bütçesine tahsis edilecek. Birlikte kullanımdaki bir sağlık tesisinin birden fazla üniversite ile protokol akdetmiş olması hakinde ise yüzde 2,5 oranı, üniversitelerin birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde görevlendirdiği öğretim elamanı sayısıyla orantılı şekilde bölünerek hesaplanacak. Bu kapsamda yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

AKP'DEN AF MADDESİNE ÖNERGE: ASKERİ EĞİTİM KURUMLARINDAN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER KAPSAM DIŞI

Yükseköğretimde kapsamlı bir öğrenci affını düzenleyen maddeye AKP milletvekillerinin önergesiyle, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesine bağlı askeri eğitim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilerin düzenleme kapsamı dışında tutulmasına ilişkin hüküm eklendi.



Düzenlemeye göre, hazırlık sınıfı dahil ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenim gören; daha önce çıkarılan öğrenci affı düzenlemelerinden yararlanmamış olmak kaydıyla kendi isteğiyle ilişiği kesilenler de dahil olmak üzere ilişiği kesilen öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.



Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile intihal suçlarından mahkum olanlar, sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ve terör örgütleriyle iltisakı veya irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler ise düzenleme kapsamı dışında bırakıldı. Maddeyle ayrıca farklı öğrenim düzeylerinde aftan yararlanılabilmesi, askerlik ertelemeleri, silah altında bulunanların terhis sonrası başvuru süreleri ile taban puan ve açık öğretim programlarına yatay geçiş imkanlarına ilişkin hükümler de düzenleniyor.



Komisyonda kabul edilen AKPi önergesiyle maddeye yeni hüküm eklendi. Buna göre, Anayasa'nın 132'nci maddesi uyarınca özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim-öğretim kurumları, Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitüler ile Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya başka sebeplerle ilişiği kesilen öğrenciler hakkında öğrenci affına ilişkin bu madde hükümleri uygulanmayacak.

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI 2 YÜKSEKOKULUN KAPATILMASI TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Komisyonda kabul edilen önergeyle, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılması ve bu yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonundan geçerli olmak üzere aynı üniversitenin düzenlemede belirtilen fakültelerine aktarılmasına ilişkin hüküm, kanun teklifinden çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI

Teklifle, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nda da değişiklik yapılıyor. Komisyon üyesi bütün muhalefet milletvekillerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu teklife göre göre, yükseköğretim kurumlarında görev yapacak öğretim elemanları da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacak. Düzenleme ile öğretim elemanlarının ancak bu sürecin tamamlanmasının ardından üniversite kadrolarına atanabilmeleri öngörülüyor.