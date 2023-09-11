Öğrenciler bugün yeni öğretim yılına ekonomik krizin gölgesinde başlıyor: Aç karnına ders başı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

2023-2024 öğretim yılı bugün başlıyor. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmen ders başı yapıyor. Öğrenci, veli ve öğretmenleri, giderek daha da dinselleşen ve gericileşen müfredat, zorunlu “seçmeli” din dersleri, dernek ve vakıflarla yapılan iş birlikleri, beslenme ve ulaşım sorunları bekliyor. Çocuklar gene okula aç gidecek, ücretsiz yemek olmadığı için dersler aç karnına dinlenecek.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “Biz tüm devlet okullarında okul yemeği verilsin çocuklar aç kalmasın derken Milli Eğitim Bakanlığı geçen öğretim yılının sonuna doğru başlattığı okulöncesi yemeği depremden etkilenen 11 il hariç kaldırdı” dedi.

"BİR AVUÇ ZENGİN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “eğitimde toplumsal seferberlik dönemi”nin başladığını söylediğini hatırlatan Foggo, “Asgari ücretle yaşamını devam ettiren bir ailede sadece bir öğrenci için beslenme çantasına yiyecek konulması aylık 1500- 2000 TL. Forma, pantolon, gömlek, ayakkabı 1500 TL. Bir de kırtasiye ve servis var. Bazı aileler çocuklarını anaokuluna göndermekten vazgeçti. Bazı çocuklar okula yürüyerek gidecek. Tasarruf yapması gerekenler asgari ücretliler değil servetlerinin hesabını bilmeyen bir avuç zengin” ifadelerini kullandı.

ARA TATİL 13 KASIM'DA

Yeni öğretim yılının ilk dönemi, 19 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım’da başlayacak ve 17 Kasım’da bitecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. Öğrenciler yarıyıl tatiline, 22 Ocak’ta girecek. 5 Şubat’ta başlayacak ikinci dönem, 14 Haziran’da sona erecek. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’ne göre okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı öğretim yılı başında ilan edilecek. Ülke, il ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. İlkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması artık yapılmayacak ve 4. sınıflarda öğrenci notları öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.