Öğrencinin okula dönüş maliyeti aile bütçesini zorluyor: Bir öğrencinin ihtiyaçları binlerce lira

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Ancak milyonlarca öğrenci ve veli için okul hazırlığı, aynı zamanda ağır bir masraf listesi anlamına geliyor.

Okul kıyafetinden kırtasiyeye, çantadan suluğa, beslenme çantasından resim malzemelerine kadar uzanan ihtiyaç listesi her geçen gün kabarıyor. Buna spor ve müzik dersleri için talep edilen ek malzemeler de eklendiğinde, bir öğrencinin okula başlama maliyeti aile bütçelerini zorluyor.

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Türkiye genelinde dört parçalık temel okul kıyafeti setinin ortalama fiyatı yaklaşık 2 bin 600 lira. Dört parçalık okul kıyafeti setlerinin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. İstanbul’da ise fiyatlar daha da yükseliyor. Devlet ve özel okullarda kullanılan okul kıyafetleri için bu rakam 3 bin lira ile 8 bin lira arasında değişebiliyor.

FİYATLAR NASIL?

Bir öğrencinin temel kıyafetleri tek tek alındığında ortalama en düşük fiyatlar şöyle:

- Kısa kollu üst: 500 TL

- Uzun kollu üst: 590 TL

- Hırka/sweatshirt: 860 TL

- Pantolon/etek: 720 TL

- Çanta: 1250 TL

- Suluk: 1000 TL

Velilerin karşı karşıya kaldığı masraf yalnızca okul kıyafetiyle sınırlı değil.

12’li kurşun kalem seti 150 ila 200 lira, bir paket A4 beyaz kâğıt 250 ila 300 lira, üçlü silgi ise 150 ila 200 lira arasında satılıyor. Okul çantalarının fiyatı bin liradan başlayıp 4 bin liraya kadar çıkıyor. Beslenme çantaları 500 ila 1500 lira, suluklar ise 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Dört adet kareli ve dört adet çizgili defter için 500 ila 800 lira ödemek gerekiyor. Resim defteri 200 ila 500 lira, boyalar ise markasına ve içeriğine göre 500 liradan 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Üstelik bu listeye spor ve müzik dersleri için talep edilen ek malzemeler dahil değil. Ayrıca yıl içinde birkaç kez malzeme satın alımı tekrarlanıyor.

BARINMA BÜYÜK MASRAF

Başka kentlerde eğitim görmek zorunda olan öğrenciler için en büyük masraf kalemlerinden biri ise barınma. Beşiktaş’taki bazı özel öğrenci yurtlarının fiyatları lüks semtlerdeki ev kiralarıyla yarışıyor.

Örneğin, haftada altı gün sabah kahvaltısı, akşam yemeği ve oda temizliği dahil tek kişilik odanın aylık ücreti 78 bin lira. İki kişilik odalarda kişi başı ücret 60 bin lira, üç kişilik odalarda ise 50 bin lira. Üstelik bazı yurtlarda hafta içi ve hafta sonu giriş çıkış saatlerinde kısıtlamalar da bulunuyor.

BEYLİKDÜZÜ’NDE FİYATLAR UÇTU

Emlak piyasası nispeten düşük semtlerde fiyatlar daha uygunmuş gibi görünse de, öğrenciler için tablo yine ağır. İstanbul Beylikdüzü civarındaki özel bir öğrenci yurdunda tek kişilik oda fiyatları 27 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar yükseliyor.

Bazı özel yurtlar ise aylık ödeme yerine sezonluk toplu ücret talep ediyor. Tek kişilik oda için 380 bin lira, dört kişilik oda için ise 275 bin lira isteniyor. Bu ücretlere temizlik ve sabah kahvaltısı da dahil.