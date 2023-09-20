Öğretim üyelerinin zorunlu dersleri vermeden ücret alıp emekli olduğu ortaya çıktı
Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektör olduğu İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyelerine yönelik mobbing, usulsüz işten çıkarmalar, adrese teslim atamalar gibi skandallara bir yenisi eklendi. İşletme fakültesinde iki öğretim üyesinin maaş karşılığı vermesi gereken zorunlu dersleri vermeden maaşlarını aldığı ve ardından 1-1,5 sene içinde de emekli olduğu ya da istifa ederek kurumdan ayrıldığı ortaya çıktı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme fakültesi dekanı Çağnur Balsarı tarafından ilk olarak turizm ve otel yönetimi anabilim dalında “turizmde kalite ve akreditasyon alanlarında çalışmaları olmak” kişiye özel kriteri ile Olgun Çiçek’e kadro verildi. Rektör Hotar tarafından da dış ilişkiler koordinatörü olarak atanan Çiçek, 1.5 yıl görev yaptığı üniversitede maaş karşılığı vermesi gereken zorunlu dersleri vermeden Ağustos ayında kurum ile ilişiğini kesti.
BAKAN YANIT VERMEDİ
26 ve 27. dönem CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu Meclis’e taşıyarak dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, Çiçek’in nasıl ‘doçent’ ve ‘profesör’ unvanı aldığı, gerçekleşen atamanın “kişiye özel” olup olmadığı yönünde soru önergesi verdi. Ancak herhangi bir yanıt alamadan bakan değişti, Olgun Çiçek de üniversiteden ayrıldı.
İşletme fakültesi dekanı Çağnur Balsarı, branşı olmamasına karşın fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne kendisini bölüm başkanı olarak atadı. Ardından da işletme alanında uzman Doç. Dr. Hakan Çora için uluslararası ilişkiler bölümünde kadro açtırdı. Balsarı, Çora’nın maaş karşılığı yapılması gereken zorunlu ders görevlendirmelerini de yapmadı. Sayıştay denetiminde de olan bu olay sonrası Çora, 14 Haziran 2023 ‘te emekliye ayrıldı.
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