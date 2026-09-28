Öğretmen okul bahçesinde öldürüldü: RTÜK'ten Osmaniye'deki saldırıya 'yayın yasağı'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Osmaniye'de öğretmenin okul bahçesinde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK'ün açıklamasına göre, Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararıyla, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/15733 sayılı soruşturma dosyası kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirildi.

HABER, RÖPORTAJ VE ELEŞTİRİLER DE YASAK KAPSAMINDA

Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların görsel, sosyal medya ve internet ortamında yapılmasının yasaklandığı belirtildi.

Yayın yasağının; toplum sağlığı ve ahlakı, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verildiği kaydedildi.

RTÜK'TEN MEDYA KURULUŞLARINA UYARI

RTÜK, tüm medya hizmet sağlayıcılarının mahkeme kararının gereklerine uyması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, yayın yasağına aykırı yayın yapılması halinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

RTÜK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Osmaniye 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 28/09/2026 tarihli ve 2026/5294 D. İş sayılı kararı ile Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2026/15733 sayılı soruşturma kapsamındaki olay hakkında yayın yasağı getirilmiştir.

Karar; toplum sağlığının ve ahlakın, millî güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla verilmiştir. Kararda, soruşturma konusu olayla ilgili olarak her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında yapılmasının 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca yasaklandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, tüm medya hizmet sağlayıcılarının söz konusu kararın gereklerine titizlikle uyması önem arz etmektedir. Yayın yasağına aykırı yayın yapılması hâlinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."