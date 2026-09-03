Öğretmene ‘takvim dışı’ görevlendirme dayatması: Ya tercih ya resen görevlendirme!

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü “İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu”nu 24 Ağustos’ta yayımladı. Duyurunun takvim bölümünde; öğretmenlerin norm ve ihtiyaç fazlası olarak belirlenmesine yönelik itirazların alınmasının ve değerlendirilmesinin 2 Eylül’e (dün) kadar süreceği ifade edildi. Tercih başvurularının 4-7 Eylül’de alınacağı, atamaların ise 8 Eylül’de yapılacağı yine aynı takvimde açıklandı. Buna karşın Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün, bakanlığın tercih süreci henüz başlamadan, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenleri çağırarak ayrı bir “görevlendirme formu” doldurmalarını istediği ortaya çıktı.

Söz konusu formda öğretmenlerden görevlendirilmek istedikleri 5 okulu yazmaları ve kendi alanlarında ihtiyaç bulunmaması halinde görevlendirilmek istedikleri başka bir branşı belirtmeleri isteniyor. Öğretmen aynı zamanda imzasıyla “Aşağıda belirttiğim okullardan birisine görevlendirilmek istiyorum” şeklinde talepte bulunmuş oluyor. Formun sonunda ise kendi alanında görevlendirme yapılamayan öğretmenlerin ilçe millî eğitim müdürlüğünce resen görevlendirileceği belirtiliyor.

‘TERCİHE ZORLAYAN BİR NİTELİK KAZANDI’

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Uygulamanın öğretmenleri tercih yapmaya zorlayan bir nitelik kazandığını belirten Evci “Öğretmenlere bir taraftan ‘görevlendirilmek istiyorum’ şeklinde bir belge imzalatılıyor, diğer taraftan kendi alanlarında görevlendirilemezlerse resen görevlendirilecekleri söyleniyor. Öğretmenler ‘Tercih yapmazsam nereye gönderileceğim?’ kaygısıyla tercih yapıyor. Böyle bir ortamda yapılan tercihin ne ölçüde özgür iradeye dayandığını tartışmak gerekiyor” dedi.

Zamanlama açısından da ciddi bir belirsizlik bulunduğuna dikkat çeken Evci, “Bakanlığın kendi takvimi henüz tamamlanmış değil. Öğretmenin norm fazlası belirlemesine itiraz hakkı devam ederken ilçe milli eğitim ayrı bir görevlendirme süreci başlatıyor. Öğretmen bugün görevlendirme talebinde bulunuyor, birkaç gün sonra Bakanlığın sisteminden yer değiştirme tercihi yapacak. 8 Eylül’de atamalar gerçekleştirilecek. Peki bugün alınan görevlendirme talepleri ne olacak? Görevlendirme talebi ile yer değiştirme tercihi farklı okullar için olursa hangisi esas alınacak?” ifadelerini kullandı.

‘ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ AÇIĞININ KARŞILANMASIYLA BAĞLANTILI’

Bakanlık duyurusunda; üzerinde sonuçlandırılmamış görevlendirme kararnamesi bulunan bir öğretmenin atamasının yapılmasının halinde, söz konusu görevlendirme kararnamesinin iptal edileceğinin belirtildiğini anımsatan Evci, “Birkaç gün sonra sonuçlanacak bir yer değiştirme süreci varken neden öğretmenlerden ayrıca görevlendirme talebi toplandığının açıklanması gerekiyor. Aynı öğretmeni aynı anda iki ayrı sürecin içine sokmak hem belirsizlik yaratıyor hem de öğretmenin tercih hakkını sağlıklı biçimde kullanmasını güçleştiriyor” dedi.

Uygulamanın bir diğer boyutunu Mamak’taki ciddi özel eğitim öğretmeni ihtiyacının oluşturduğuna işaret eden Evci, “Öğretmenlerden kendi alanlarında ihtiyaç bulunmaması halinde başka bir branşta görevlendirme tercihi alınmasının, ilçedeki özel eğitim öğretmeni açığının karşılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor” diye konuştu.

‘PEDAGOJİK YETERLİK GEREKTİRİR’

Bu uygulamanın pedagojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Evci, “Burada yalnızca öğretmenin görev yaptığı okulun değiştirilmesinden söz etmiyoruz. Kendi alanında eğitim almış bir öğretmenin farklı bir alanda görevlendirilmesi gündeme geliyor. Hele söz konusu özel eğitim olduğunda mesele çok daha ciddi. Özel gereksinimli çocuklarla çalışmak bu alana özgü bilgi, eğitim ve pedagojik yeterlik gerektirir. Öğretmenlerin özel eğitim alanında hangi eğitim ve yeterliğe dayanarak görevlendirileceğinin açıklanması gerekir” dedi.

‘ZORLAYAN BİR ARACA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ’

Özel eğitim alanındaki öğretmen açığının farklı branşlardaki norm fazlası öğretmenler üzerinden çözülmemesi gerektiğini belirten Evci şöyle devam etti: “Bir tarafta bazı alanlarda norm fazlası öğretmen, diğer tarafta özel eğitimde öğretmen açığı olması, bu iki sorunun öğretmenleri bir alandan diğerine yönlendirerek çözülebileceği anlamına gelmez. Özel eğitimdeki öğretmen ihtiyacının çözümü, bu alanda yeterli sayıda öğretmenin kadrolu ve güvenceli olarak istihdam edilmesidir.”

Evci son olarak, “Öğretmenlerin görev yeri ve çalışma alanı belirsizlik ve kaygı üzerinden belirlenemez. Bakanlığın ilan ettiği takvim ve öğretmenlere tanınan itiraz ve tercih hakları gözetilmelidir. Resen görevlendirme ihtimali, öğretmenleri istemedikleri bir tercihte bulunmaya zorlayan bir araca dönüştürülmemelidir” diye konuştu.