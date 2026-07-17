Öğretmenler, başkentte hak arayışını sürdürüyor: Hak arayan öğretmenlere yine polis müdahalesi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, Ankara’da hak arayışlarına dün de devam etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Dikmen Yerleşkesi önünde buluşup eylem yapan öğretmenler, hak arayışları sırasında siyasilerle olan görüşmelerini, aldıkları yanıtları anlatarak taban maaş, özlük hakları gibi sorunların çözülmesi, verilen sözlerin tutulması gibi isteklerini yineledi. Öğretmenlere, Eğitim Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve birçok sivil toplum örgütü de destek verdi.

‘BİZE AYIRACAĞI VAKTİ ÇALIŞMAYA AYIRDI’

Açıklama öncesinde konuşan mülakat mağduru bir annenin çocuğu Ömer Seyit Temel, annesinin mağduriyetine dikkati çekerek, “Annem bu sınav sürecinde her gün geceleri yatmadan gerekirse sabaha kadar çalışıyordu. Çünkü sabah bize kahvaltı hazırlamakla ve evi temizlemekle meşguldü. Geldiği zaman bize ayıracağı vakti çalışarak kendine ayırdı. Sonra sınava girdi ve normal puanın üstünde yaptı ama Sayın Yusuf Tekin mülakat yaptı ve kontenjanın çok ötesine attı. İşte bu yüzden şimdi annem özel eğitimde çalışıyor. Taban maaş hakkımızı geri istiyoruz” dedi.

‘SAĞIRLIK POLİTİKASININ KAÇINILMAZ SONUCU’

Daha sonra burada yapılan basın açıklamasında, “Türkiye’de eğitim sisteminin temel taşı olan eğitim emekçilerinin, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığının kapısına dayanarak hak talep etme noktasına gelmesi, bir gecede alınmış fevri bir eylem kararının sonucu değildir. Bu tablo; yıllara yayılan bürokratik oyalama taktiklerinin, verilen ancak tutulmayan devlet sözlerinin ve bilinçli bir sağırlık politikasının kaçınılmaz bir sonucudur” denildi. Yetkililerle görüşmelerin sonucunda sürekli olarak “haklısınız” yanıtı alındığı belirtilen açıklamada, “Ancak Meclise sunulan yasa taslağında, taban maaş düzenlemesi bilinçli bir politik tercihle dışarıda bırakıldı. Yüz binlerce öğretmene verilen devlet sözü, patron derneklerinin lobicilik faaliyetleri neticesinde ayaklar altına alındı. Bürokratik kapıların yüzümüze kapanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluktan kaçarak sessizliğe bürünmesi üzerine öğretmenler demokratik itiraz haklarını meydanlarda aramak zorunda kaldı” ifadeleri kullanıldı.

‘MEHMET ŞİMŞEK KALKAN OLARAK OYUNA DAHİL EDİLİYOR’

Açıklamada, “Komisyon görüşmelerinde, özel okul patronlarını temsil eden dernekler masaya dâhil edilmiş; eğitimcilerin insanca yaşanabilir ücret talebi, patronların ‘maliyet ve kârlılık’ hesaplarına indirgenmiştir. Devlet organları asli görevi olan kamu yararını gözetmek yerine, adeta sermayenin sözcülüğünü üstlenmiştir. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sayın Mehmet Şimşek bilinçli bir kalkan olarak oyuna dâhil edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, taban maaşın hayata geçirilebilmesi için özel okullara vergi indirimleri, SGK prim destekleri ve KDV muafiyetleri sağlanması gerektiğini ima ederek Sendikamıza bu indirimlerin savunucusu olması yönünde örtülü şantaj yapmaktadır” tepkisi gösterildi.

‘ZULMÜN ACI TANIKLARI’

Mülakat mağduru öğretmenlerin sorunlarına yönelik de değerlendirme yapılan açıklamada, “Seçim dönemlerinde ‘kamuya alımlarda mülakatların kaldırılacağı’ yönünde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından sözler verilmesine rağmen, seçimlerden sonra bu uygulamanın sürdürülmesi tam bin 611 öğretmenimizin ve ailesinin hayatını karartmıştır. Mülakat sistemi, bilimsel bir ölçme aracı olmaktan çıkıp bir ‘eleme, kayırma ve ideolojik tasfiye’ mekanizmasına dönüşmüştür. 8 aylık hamileyken Edebiyat branşında dereceye girip mülakatta tüm soruları doğru yanıtlamasına rağmen elenen öğretmenimiz ile deprem bölgesinde enkazların arasında sınava hazırlanıp derece yapmasına rağmen elenen öğretmenimiz bu zulmün en acı tanıklarıdır” denildi.

‘KAÇAMAK POLİTİKALARI BIRAKIN’

Öğretmenler tarafından yetkililere yapılan çağrıda, “Taban maaş hakkı derhal iade edilmelidir, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaçamak politikaları bırakmalıdır, MEB ‘Sağır ve kör’ inkârı terk etmelidir, Bakan Yusuf Tekin, özel okul patronlarının hamiliğini bırakmalı; kurumların sigortasız ve asgari ücret altı çalıştırma politikalarını, elden maaş iadesi dayatmalarını acilen denetleyip caydırıcı yaptırımlar uygulamalıdır, 2023 mülakat infazı derhal telafi edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRETMENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Öğretmenler, açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı binasına yürüyerek eylemi orada sürdürmek istedi. Polis, öğretmenleri kalkanlarıyla abluka altına alarak yürümelerine engel oldu. Basının görüntü almasını engellemek amacıyla polisler kalkanlarını havaya kaldırırken, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali başta olmak üzere yaklaşık 50 öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı. Bir öğretmen annesi, çocuğunun gözaltına alınması karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öğretmenler, daha sonra sendika önünde yaptıkları eylemle meslektaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Öğretmenler, mücadelelerinde kararlı duruşlarını sürdüreceklerini yineledi. Açıklamada, “Siz 3 maymunu oynayarak topu birbirinize attığınızda, biz bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bugün yapılanlar, bir mesajdır. Sakın bugünleri unutmayın. Bunlara boyun eğmeyin. Bu sefaleti kabul etmeyeceğiz. Biz onurla mesleğimizi yapmak istiyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı burada bekleyeceğiz. Ankara, daha çok bizim sloganlarımızla inleyecek” denildi.