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Öğretmenler Günü 5 Ekim mi 24 Kasım mı? Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor?

Öğretmenler Günü 5 Ekim mi 24 Kasım mı? Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor?

5.10.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Öğretmenler Günü 5 Ekim mi 24 Kasım mı? Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor?

Öğretmenler Günü'nün 5 Ekim mi yoksa 24 Kasım mı olduğu her yıl merak konusu oluyor. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü ile Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul edilen 5 Ekim arasındaki fark araştırılıyor.
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Öğretmenlerin eğitimdeki rolüne dikkat çekmek ve mesleğin önemini vurgulamak amacıyla farklı tarihlerde özel günler kutlanıyor. Türkiye'de Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihinde kutlanırken, dünyada 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul ediliyor. Peki 5 Ekim neden Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor, 24 Kasım'ın Türkiye açısından önemi ne?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ 5 EKİM Mİ?

Evet. 5 Ekim, UNESCO tarafından Dünya Öğretmenler Günü olarak kabul ediliyor. Bu tarih, öğretmenlerin hakları, çalışma koşulları ve eğitimdeki konumlarına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde kutlanıyor.

5 Ekim'in seçilmesinin temelinde ise 1966 yılında UNESCO ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından kabul edilen Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi bulunuyor. Söz konusu belge, öğretmenlerin hakları ve sorumluluklarının yanı sıra eğitim alanındaki çalışma koşullarına ilişkin önemli ilkeler ortaya koyuyor.

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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Türkiye’de Öğretmenler Günü’nün 24 Kasım’da kutlanmasının nedeni, Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilmesi olarak kabul ediliyor. Bu tarih, öğretmenlik mesleğinin ve eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir.

Türkiye’de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlanması, 1981 yılında alınan kararla resmiyet kazandı.

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