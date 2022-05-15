Öğretmenlere verilen atama sözünün üzerinden 74 gün geçti

15 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğretmenlere verdiği atama sözünün üzerinden yaklaşık 2.5 ay geçti, buna karşın herhangi bir atama yapılmadı. Öğretmenler verilen sözün tutulmasını isterken Cumhuriyet’e konuşan atama bekleyen öğretmenler ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ise bu tablonun bilinçli olarak tercih edildiğini belirtti.

"BAKANA GÜVENDİK"

İsmini vermek istemeyen bir öğretmen yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin gencecik evlatlarıyız. Aramızda zincir marketlerin kasiyerliğini yapan da var, inşaatlarda amele olarak çalışan da. Tam 10 aydır aldığımız yüksek puanlarla, yaptığımız derecelerle, umutlarımız günden güne azalarak hâlâ bekliyoruz. Bakanın ağzından çıkan “atama olacak” sözüne güvendik. Talebimiz, biz öğretmenlerin hak ettiği atamayı bir an evvel duyurmanızdır.” Atama bekleyen bir diğer öğretmen ise taleplerini “Hayat, atama bekleyen öğretmenler için çok zor. İntihar eden öğretmen arkadaşlarımızın haberlerini okumaya dayanamıyoruz” diye dile getirdi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay ise şunları söyledi: Eğitim-İş olarak bu meselenin adının da doğru koyulmasından yanayız: Atanamayan değil atanmayan öğretmenler. Çünkü öğretmenler açısından bir ‘yapamama’ durumu yok, fakülteden mezun olmuşlar ve mesleği hak etmişler. MEB açısından da bir ‘yapamama’ durumu yok, bu tabloyu çaresizlikle değil tercihleriyle yaratıyor. Biz de buradan iktidar tarafından eğitimin, diğer tüm alanlardan daha az önemsendiğini bir kez daha görüyoruz. Eğitimi nitelikli hale getirme niyeti olan hiçbir iktidar, öğrencisini öğretmensiz, öğretmenini de mesleksiz bırakmaz.”