Oğuz Murat Aci davasından 'erteleme' çıktı: Timur Cihantimur'un iadesi beklenecek!

Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, annesi Pervin Aci ve kardeşi Ezgi Hilal Büyük ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, ABD'de bulunan ve iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci ailesinin yakınları salonda izleyici olarak yer aldı.

"BEYAZ FAR GÖRDÜM VE ARDINDAN KAYMA SESİ DUYDUM"

Tanık Hasan Topal, ifadesinde, kaza gecesi 5 kişi 3 ATV'yle çıktıklarını, Kemerburgaz sapağındaki benzinlikten benzin aldıklarını, daha sonra ikamet ettikleri mahalleye dönmek üzere hareket ettiklerini anlatarak, "Süleyman Keçici'nin ATV'si arızalandı, stop etti, kenara çektik. Oğuz ağabeyin ATV'nin ışıklarını yaktık, karşıdan gelen bizi fark etsin diye ters çevirdik. Benim ATV'den Süleyman'ın ATV'ye takviye yaptık. Takviye yaparken kafamı çevirdim, beyaz far gördüm ve ardından kayma sesi duydum. Ondan sonra darbeyle ben de hafıza kaybı gibi bir şey oldu, 10-15 gün sürdü. Yerde yattığımı hatırlıyorum, İbrahim Gümüş yanıma gelmeye çalışıyordu. Birileri bana, 'Ağabey bir şey var mı?' diye sordular. Telefon cebimdeydi. Şifreyi girip birine verdim ama o andan sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı'nın karakolda müşteki sıfatıyla verdiği ifadeyi sorması üzerine Topal, "İfade doğrudur. O ifadeyi verdiğimi de hatırlamıyorum ama ifadeler yavaş yavaş yüklendi" dedi.

Tanık Süleyman Keçici ise 5 kişi olarak arazi gezisine çıktıklarını kaydederek, "Orman karanlık olduğu için Oğuz'un motorunu yolun geniş istikametine çevirdik ve ışığını yaktık. Kaza öncesinde birkaç araba geçmişti ve onlar ışığı görüp yavaşlamışlardı. Hatta bir tanesi yardım için yavaşlamıştı. O araç gittikten 2-3 dakika sonra virajda bir arabanın farlarını gördüm, görmemle çarpması bir oldu. Kazadan sonra baygınlık geçirmişim, uçurumdaydım. Adımla yukarıdan seslenilince kendime geldim ve kimse yardım etmediği için kendim yukarı çıktım" ifadelerini kullandı.

TİMUR CİHANTİMUR HAKKINDAKİ İADE SÜRECİ BEKLENECEK

Tanıkların beyanlarının dinlenmesinin ardından Mahkeme Başkanı, dava dosyasına Aci'nin ölümü ile trafik kazası arasında illiyet bağı olduğuna ilişkin yeni bir rapor geldiğini söyleyerek, tarafların rapora ilişkin diyeceklerini sordu.

Tarafların dinlenmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Timur Cihantimur hakkındaki iade sürecinin beklenmesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada, Aci ailesi ile avukatların talepleri de dinlendi.

Bu sırada söz alan sanık avukatları, Aci ailesinin her türlü yanlarında olduklarını ve giderebilecekleri bir zararları varsa karşılayıp anlaşmak istediklerini söyledi. Avukatların bu sözleri üzerine ailenin yakınları tepki gösterdi.

Cihantimur hakkında düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına hükmeden mahkeme, iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve durumun Adalet Bakanlığı aracılığıyla sorulmasına karar verdi.

Bazı taleplerin de reddini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

ACİ AİLESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından Aci ailesi ve avukatları Hacı Orhan, adliye önünde açıklama yaptı.

Baba Özer Aci, adalet yolunda emin adımlarla ilerlediklerini, devlete güvendiklerini, mücadeleyi bırakmayacaklarını, şu ana kadar olumsuz bir gelişme olmadığını söyledi.

Adaletin sağlanmasını beklediklerini dile getiren Aci, "'Maddi kısmı bırakın, manevi olarak buyurun gelin bize destek olun.' dedik ama bugüne kadar manevi olarak bir destek görmedik. Maddi destekleri de kabul etmiyoruz, böyle bir şeye ihtiyacımız var ama bu uğurda, yolda adaleti parayla tecelli edemeyeceklerine inanmaları lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Pervin Aci ise "Çocuğum yaşayacaktı. Ambulans erken gelirdi ama çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Çocuğumun da kendi çocuklarının da. İstediğim bunların en ağır cezayla yargılanmasıdır" dedi.

Avukat Hacı Orhan da ikinci duruşması görülen dava süreci hakkında bilgi verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatılıyor.

Timur Cihantimur'un üzerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, Cihantimur'un yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi isteniyor.

İddianamede, Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede belirtiliyor.

TÜRKİYE'YE İADELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Bu arada, soruşturma sürecinde Cihantimur'un, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmiş, bunun üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Tok ve Cihantimur'un iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar vermişti. Bu kapsamda iade işlemleri sürüyor.