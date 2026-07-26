Oğuzhan Uğur'dan '6 Şubat' açıklaması: Gözaltına alınmadan önce çektiği video paylaşıldı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'un, gözaltına alınmadan önce kaydettiği video kamuoyuyla paylaşıldı. Uğur, videonun başında yaptığı açıklamada, "Bu bir savunma, siyasi açıklama ya da intikam videosu değil" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz tarihinde kaydedildiği belirtilen video, Babala TV'nin YouTube kanalında yayımlandı. Video öncesinde paylaşılan notta, Uğur'un montaj çalışmalarını sürdürdüğü sırada sabaha karşı gözaltına alındığı belirtilerek, videoda yer alan bilgi, belge ve iddiaların somut delillere dayandığı ifade edildi.

"YER VERİLEN TÜM BİLGİ, BELGE VE İDDİALAR SOMUT DELİLLERE DAYANMAKTADIR"

Videonun en başına düşülen notta şu ifadelere yer verildi:

"Bu video, Oğuzhan Uğur’un gözaltına alınmasından önce kaydedilmiştir. Kendisi, bu videonun montajını sürdürdüğü esnada sabaha karşı gözaltına alınmıştır. Videoda yer verilen tüm bilgi, belge ve iddialar somut delillere dayanmaktadır. Babala TV olarak yıllardır kamuoyunun karşısında açık kimliğimizle durduk. Bugün de aynı yerdeyiz. Babala Ekibi olarak masumiyetinden emin olduğumuz Oğuzhan Uğur'un aramıza döneceği günü sabırsızlıkla beklemekteyiz. Bu süreç boyunca da kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Videoda 6 Şubat depremleri döneminde tanıklık ettiği olayları anlatacağını söyleyen Uğur, aktardığı tüm bilgilerin belge, ses kaydı, yazışma ve resmi tutanaklarla desteklendiğini öne sürdü.

Uğur, açıklamalarında Ahbap Derneği'nin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını da dile getirerek, "Bizim AHBAP faaliyetleri ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu" dedi.