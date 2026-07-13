Oğuzhan Uğur'dan 'Haluk Levent' açıklaması: 'Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın AHBAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sanatçı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Haluk Levent'in Vatan Emniyet'e getirildiği öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 kişi, gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

OĞUZHAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası özellikle deprem yardımları döneminde Levent ile bir araya gelen Oğuzhan Uğur'a birçok yorum geldi.

Sosyal medya fenomeni ve Babala TV kurucusu Uğur, bir açıklama yaptı.

"BİZ DE HERKES GİBİ İZLİYORUZ ŞİMDİLİK"

X hesabından bir paylaşım yapan Oğuzhan Uğur, "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik" dedi.

Uğur, şöyle devam etti:

"Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak. Ancak Haluk Levent haberlerinden sekip bana ve BabalaTV’ye salça olmaya çalışanları da görüyorum. Onlara kısa bir bilgi verebilirim. Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor. Normal…

Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. “Güven” dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz."